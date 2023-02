Medico di base in pensione: scelta provvisoria a Suni, Flussio, Tinnura e Sagama

Oristano

Il dottor Francesco Sanna a fine messe cessa l’attività. Avviso dei sindaci

Ancora un medico di medicina di base che va in pensione in provincia di Oristano. Dal prossimo 28 febbraio cesserà dal servizio per sopraggiunti limiti di età il dottor Francesco Sanna, che opera a Suni, Flussio, Tinnura e Sagama.

Lo rendono noto i sindaci dei paesi. Con una nota indirizzata ai propri concittadini, Massimo Falchi, Pietro Fadda, Giovanni Antonio Zucca e Giovanniantonio Cuccu informano che i residenti che “potranno fare richiesta di ricollocamento presso i seguenti medici: dottor Antonio Delogu, dottor Fernando Congiu, dottoressa Anna Pileri, tutti in forza nell’ambito sanitario 2.2, nel quale rientrano i comuni di Suni, Tinnura, Flussio e Sagama”.

I cittadini interessati – dal prossimo 1 marzo – potranno recarsi presso gli uffici Asl di Bosa, in via Amsicora, località Santa Caterina, per formalizzare la scelta del medico di base.

“Il ricollocamento riveste carattere temporaneo in attesa di determinazione da parte degli organi competenti”, concludono i sindaci, precisando come la situazione della medicina di base nel territorio “sia stata oggetto della seduta assembleare dell’Unione dei comuni della Planargia” dalla quale è scaturita la soluzione di un trasferimento provvisorio dei pazienti del medico che andrà in pensione.

Martedì, 7 febbraio 2023