Oristano

Diffuso un documento

“Il ricorso ai “medici in affitto”, adottato oltre un anno fa all’ospedale di Ghilarza e poi esteso agli altri ospedali di Oristano e di Bosa, è stato presentato come una misura temporanea ma in realtà nasconde il progetto della privatizzazione della Sanità a partire dal settore dell’Urgenza e Emergenza”. E’ quanto denuncia il Comitato per il Diritto alla Salute della provincia di Oristano attraverso un articolato documento nel quale si esprime anche preoccupazione per l’intenzione della regione di reclutare “medici in affitto” da destinare a 12 ospedali della Sardegna.

Di seguito il testo completo del documento

Apprendiamo che ARES, e quindi la nostra sanità regionale, porterà avanti il progetto della “sanità in affitto”: 12 presidi ospedalieri dovranno fare affidamento su medici in affitto, di cui non si è parlato ancora abbastanza.

Noi del Comitato non siamo stupiti, perché il progetto che qualche tempo fa ha preso avvio nel pronto soccorso di Ghilarza, e presentato allora come una soluzione di emergenza nel pieno della crisi pandemica, si palesa oggi per quello che era ed è in realtà: una sperimentazione preludio alla diffusione nel resto della Regione, il prototipo di una produzione su larga scala.

Non siamo stupiti perché in assenza di soluzioni alternative volte a superare l’emergenza, ciò che veniva presentato come una soluzione momentanea, celava evidentemente un progetto ben definito: la privatizzazione della sanità a partire dal servizio di Emergenza-Urgenza. A partire, già, perché sembra essere solo il principio.

Come Comitato non accettiamo che si valuti il valore della salute con il parametro freddo e disumano dei costi. Allo stesso modo non accettiamo che la cultura dello spreco di risorse economiche, umane e sociali, possa guidare scelte così importanti per la comunità e per il nostro futuro di cittadini liberi in un paese evoluto.

Questo bando di ARES palesa anche un altro aspetto: che non vi è nessuna intenzione di rafforzare e consolidare il sistema dei Pronto Soccorso dei tanti ospedali oggi mutilati, perché se questo fosse l’obiettivo, si cercherebbe di assumere a tempo indeterminato i professionisti necessari ; proprio come sta facendo il settore privato che, contando su “affitti” e “convenzioni”, si prodiga in assunzioni, pare, con contratti particolarmente favorevoli, rispetto a quanto offre oggi il settore pubblico. Non sarebbe un problema, se la sanità privata fosse sinergica con quella pubblica. Diventa un problema quanto la sanità privata diventa l’unica opzione disponibile, quando disponibile, giacché azienda che sceglie per se stessa. Quando la salute entra dentro le maglie del sistema economico e delle sue regole di mercato. Quando le persone e la loro vita entrano dentro il grafico aziendale dei costi-prezzi. Le aziende private non scelgono in base ai bisogni di salute delle persone, a quello dovrebbe pensarci lo Stato. Così avevano voluto i nostri padri costituenti.

Assistiamo invece al depauperamento delle risorse interne agli ospedali (sovraccarico di lavoro, contratti precari, mancanza di affiancamento, pensionamenti anticipati, dimissioni), alla perdita di capitale umano, formato a nostre spese, a vantaggio di altri paesi (fuga di cervelli), all’impoverimento dei territori e infine, ma non da ultimo, al gioco della porta e della finestra (ciò che non può entrare dalla porta, entra dalla finestra) giacchè chi non può essere assunto per titoli nel servizio sanitario di emergenza-urgenza, lavora accanto a chi i titoli li possiede, ma con trattamenti profondamente differenti e iniqui.

E così la soluzione ingegnosa dei nostri decisori non è quella della qualità, della sinergia, di un sistema integrato, reticolare e solidale, premiante i traguardi di salute. E’ tutto il contrario: un sistema in competizione interna, sfilacciato e indebolito, incapace di prendersi cura delle persone e perfino di tutelare le proprie eccellenze professionali che operano al servizio della sanità pubblica.

La scelta ingegnosa è una via particolarmente pericolosa e costosa. E se il metro preferito è il costo, allora parliamo di costi. Ma di tutti i costi. Perché pretendiamo che si mettano sul piatto della bilancia anche gli effetti nascosti della sanità in appalto. Qualcuno titola che “costeranno almeno 80 euro l’ora”. Eh no, costeranno molto di più. Perché si aggiungono i costi sommersi, che sono costi sociali e territoriali: lo svilimento della professione specializzata, l’iniquo trattamento del dipendente pubblico, il sovraccarico dei medici di reparto, la fuga dalla sanità pubblica; e questo solo sul fronte del personale. Poi si aggiungono i costi sul fronte del cittadino: il rischio per la salute, se non della vita, soprattutto per le patologie tempo-dipendenti. I costi per la collettività: un servizio di qualità inferiore e più costoso, economicamente e non solo, ci sono anche i costi del turn over e delle competenze che si perdono a vantaggio di altri sistemi più attrattivi. I costi di una regione-ciambella che svuota il suo centro, non curante dei suoi professionisti al fronte.

Qui non siamo più di fronte ad una pandemia, usata come capro espiatorio di scelte discutibili. Adesso, passate le nuvole del Covid si scopre il cielo senza velature: siamo di fronte ad un disegno che sacrifica gli interessi del cittadino, ad una sanità equa, accessibile e di qualità, sull’altare di un grafico da mercato finanziario, freddo, calcolatore, disumano.

Il Comitato per la difesa del diritto alla salute della Provincia di Oristano

Giovedì, 16 giugno 2022