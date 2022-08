Oristano

Pronto soccorso: critiche all’appalto dell’Ares anche dal Comitato per il diritto alla salute

Assurdo spendere 8 milioni di euro per portare nei Pronto soccorso dei medici in affitto abilitati ad occuparsi solo dei casi più semplici: quei soldi in Sardegna potrebbero essere investiti molto meglio. Anche il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano critica l’appalto con il quale Ares vorrebbe utilizzare i medici delle cooperative per ridurre le drammatiche difficoltà dei servizi di emergenza e urgenza in tanti ospedali sardi, tra i quali quelli di Oristano, Ghilarza e Bosa.

Contrari da sempre alla privatizzazione, dal Comitato fanno notare che “l’Ares ha deciso di destinare con questo bando appena un milione di euro per arruolare medici di impiegare con i codici rossi e gialli, le emergenze più gravi. La restante cifra, 8 milioni, è dedicata ad ottenere medici che assistano i pazienti con gli altri codici. Si tratta di livelli di gravità medio – bassi, che potrebbero essere seguiti agevolmente a livello territoriale. Una proposta alternativa: attraverso un accordo con i sindacati della medicina territoriale, non si potrebbero aprire invece, incentivandoli, i punti di guardia medica diurni e anche notturni, in ambulatori vicini ai Pronto soccorso?”.

Sempre dal Comitato per il diritto alla salute un provocatorio invito ai responsabili della sanità locale e regionale, affinché “escano dal loro mondo dorato per toccare le necessità di assistenza in prima persona. È emblematica della distanza che esiste tra istituzioni e cittadini la vicenda dei bambini con malattie oncologiche che all’ex Microcitemico di Cagliari che hanno potuto effettuare le terapie e mettere i catetere venosi centrali solo dopo l’ intervento dei carabinieri. Una situazione diventata ormai inaccettabile, per la quale ci aspettiamo una presa di posizione forte dei sindacati confederali e dei sindacati medici. Quella che si deve parlare è una lingua comune, contro chi sta distruggendo la sanità pubblica”.

Giovedì, 4 agosto 2022

