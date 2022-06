Oristano

L’Ares avvia le procedure dell’appalto, dopo l’esperienza di Ghilarza, Oristano e Bosa

Dopo quelli già impegnati a Ghilarza, Oristano e Bosa, molti altri medici “in affitto” arriveranno fra qualche settimana a tamponare le emergenze dei Pronto Soccorso in 12 ospedali della Sardegna, dove saranno impiegati nei mesi estivi, quando alla grave carenza di personale si aggiungono le assenze per le ferie.

E’ l’obiettivo dell’Ares, l’Agenzia regionale della salute, che ha pubblicato un avviso esplorativo, rivolto agli operatori economici interessati ad essere invitati alla gara vera e propria per l’affidamento del “servizio medico di guardia attiva, per i dipartimenti di emergenza di alcuni presidi ospedalieri della Sardegna”.

Con l’avviso si annuncia lo stanziamento di un milione e mezzo di euro, ripartito in 12 lotti, uno per ognuno dei presidi ospedalieri che dovranno usufruire del servizio, per la copertura di circa 20 mila ore di lavoro complessive. Oltre che per gli ospedali di Oristano Bosa e Ghilarza, dove l’appalto è in scadenza a fine giugno, l’Ares cerca medici anche per quelli di Nuoro, Sorgono, Carbonia, Iglesias, Lanusei, Muravera, Isili, Tempio, San Gavino.

La base d’asta è calcolata su una remunerazione forfettaria di 80 euro più Iva, per ciascuna ora di servizio effettivamente prestata ed è pari quindi a 960 euro più iva per ogni turno di 12 ore. La durata dell’affidamento è fissata dal 1 luglio al 30 settembre prossimi, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, anche in caso di avvio posticipato. I soggetti interessati, singole aziende o anche associazioni di professionisti, hanno tempo fino al 10 giugno per manifestare la loro disponibilità.

L’impegno maggiore è richiesto per il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Carbonia dove ci sono da coprire con affidamento esterno 112 turni di 24 ore, per un totale di 2688 ore, da dedicare all’assistenza dei pazienti con codici bianchi e verdi. Quello inferiore per il Pronto Soccorso di Isili, con 28 turni da 12 ore per 336 ore complessive. Anche qui solo per codici bianchi e verdi. 168 sono invece i turni di 12 ore richiesti per il San Francesco di Nuoro dove saranno impegnati anche con i pazienti con codici rossi e gialli. Situazione di grave emergenza al Pronto Soccorso del San Martino di Oristano, dove i medici in affitto dovranno gestire i codici minori con 28 turni e quelli dovranno essere assicurati i gialli e rossi con 70 turni da 24 ore. Spesa prevista per tre mesi : 188.160 euro.

La vera novità dell’avviso per la manifestazione d’interesse è però legata ai requisiti richiesti ai medici da impegnare nei diversi turni. A differenza degli affidamenti per i Pronto Soccorso di Oristano e di Bosa, estensioni di quello per il Punto di Primo Intervento di Ghilarza, i medici che si intendono impegnare per i codici anche di maggiore gravità devono poter far valere la specializzazione in Medicina d’Urgenza o equipollenti, oltre, naturalmente, alla laurea in Medicina.

Per i medici da impegnare nei Punti di Primo Soccorso o nei Pronto Soccorso, ma solo per i codici di gravità bianchi e verdi, in alternativa alla specializzazione è richiesta “l’attività documentata nella gestione di codici minori presso Strutture di emergenza/urgenza o servizio di continuità assistenziale da almeno 1 anno” e il “Corso di formazione in Medicina Generale”.

Requisiti più severi di quelli indicati nel bando che un anno fa aveva assegnato alla società MST Group di Vicenza la fornitura di “medici in affitto” per la copertura di tutti i turni nel Punto di Primo intervento di Ghilarza. In quel caso, in assenza di specializzazione in Medicina d’Urgenza, era consentito il possesso di una certificazione sulla conoscenza di tecniche di primo soccorso, ottenibile con un corso di pochi giorni e dal costo di poche decine di euro.