Oristano

Il consigliere regionale del M5S Alessandro Solinas chiede più trasparenza negli affidamenti

“Il ricorso indiscriminato e su larga scala ai medici in affitto è una pezza che rischia di diventare peggiore del buco”. Lo dice il consigliere regionale oristanese Alessandro Solinas (M5s), commentando la situazione sanitaria in provincia. “Ricorrere alle esternalizzazioni in ambito sanitario provocherà indubbiamente una forte emorragia di personale medico dagli ospedali pubblici verso la sanità privata”, continua l’esponente grillino in Regione, esprimendo il timore che “si tratti di un atto surrettizio, che sfruttando una misura emergenziale, punti invece a creare una privatizzazione di fatto”.

“Se non verranno posti subito dei correttivi”, denuncia Solinas, “in futuro potremmo solo prendere atto di una avvenuta privatizzazione della sanità pubblica, senza che ci sia stato alcun dibattito politico in merito. Non vorremmo che la situazione in cui ci troviamo si rivelasse presto immodificabile”.

“Stiamo subendo uno strumento che, sebbene utile nel breve periodo, nel lungo porterà soltanto danni alla nostra regione. Anziché bandire i concorsi necessari a garantire la copertura dei tanti posti vacanti negli ospedali sardi, si sta andando avanti con affidamenti diretti. Il ricorso alle esternalizzazioni dovrebbe essere limitato a casi specifici, come strumento temporaneo che ha come unica finalità il mantenimento dei servizi laddove si ravvisano difficoltà di reclutamento dovute alla carenza di professionisti nelle more dell’espletamento di procedure di evidenza pubblica”, continua Alessandro Solinas, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore regionale alla Sanità per chiedere maggiore trasparenza in merito alle procedure di affidamento dei servizi di Pronto Soccorso.

“Se fino a qualche mese fa i medici in affitto venivano utilizzati soltanto all’ospedale San Martino di Oristano, oggi, tramite affidamento diretto, la stessa società Mst Group srl di Vicenza sta fornendo personale medico anche agli ospedali di Bosa, Ghilarza, al San Camillo di Sorgono e al San Francesco di Nuoro”, ricorda il consigliere del Movimento 5 Stelle.

“Credo inoltre sia opportuno che l’assessorato alla Sanità si attivi per verificare la corrispondenza tra le competenze professionali del personale contrattualizzato dalla Mst Group e i requisiti previsti dal contratto stipulato con la Asl”, conclude Solinas, ricordando che l’azienda deve “mettere a disposizione personale medico con competenze specifiche in medicina d’urgenza o equipollenti, o in anestesia e rianimazione, o in alternativa possesso del diploma di specialista MEU o equipollenti e affini o attività presso il servizio 118”.

Mercoledì, 20 luglio 2022