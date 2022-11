Oristano

Il presidente dell’Ordine di Oristano Antonio Sulis: “Recepite le criticità che per primi avevamo evidenziato”

Il ricorso ai cosiddetti medici in affitto, partito dall’Asl di Oristano, per fare fronte alla grave carenza di personale medico nei presidi ospedalieri, e poi esteso un po’ a tutta la Sardegna, per uguale motivo, non piace all’Anac, l’autorità per la concorrenza, che ne mette in risalto una serie di criticità al punto da richiedere ora l’intervento del Ministero della Sanità e di quello dell’Economia e della Finanza. Un intervento che dovrebbe mettere ordine, stabilendo anche criteri sulla congruità dei prezzi. L’impiego dei medici in affitto, infatti, comporta un aggravio di spesa considerevole prevedendo un impegno economico dell’Asl anche doppio se paragonato con quello relativo all’impiego di un normale medico a contratto.

“Un’argomentazione che più volte abbiamo sollevato, sin dall’inizio, quando per primi abbiamo posto in luce incongruenze e rischi che il ricorso ai medici in affitto avrebbero comportato nel comparto della sanità, anche sotto il profilo dell’assistenza prestata all’utenza, laddove singoli professionisti vengono chiamati a prestazioni oltre ogni regola”, spiega Antonio Sulis, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Oristano. “Come Ordine ci siamo espressi chiaramente e oggi vediamo con soddisfazione che le nostre contestazioni sono richiamate dall’Autorità per la concorrenza per evidenziare le gravissime criticità delle procedure seguite dalle aziende sanitarie”.

Criticità non da poco, a leggere quanto riporta Quotidianosanità nel dare conto dell’intervento del presidente di Anac Giuseppe Busia.

“Per sopperire all’attuale carenza di medici ormai diffusa in numerosi comparti ospedalieri”, afferma il presidente dell’Anticorruzione, “le Aziende sanitarie siano indotte ad aggiudicare appalti, spesso mediante procedura negoziata, alla quale partecipa un numero ridotto di operatori economici, in particolare per assicurare alcuni servizi quale quello di Guardia Medica presso il Pronto Soccorso, nonché a corrispondere compensi particolarmente elevati per ciascun turno, anche prevedendo, come criterio di scelta del contraente, quello del prezzo più basso”.

“Da una prima analisi degli affidamenti esaminati”, precisa il presidente Busia, “l’elevato costo dei servizi e la non sempre adeguata qualità degli stessi apparirebbero riconducibili anche ad una generalizzata carenza di idonea programmazione degli affidamenti, con il rischio di un artificioso frazionamento degli stessi e la conseguente elusione dell’obbligo di evidenza pubblica. Emergerebbero, inoltre, una stima non trasparente della base d’asta, con il rischio di sostenere costi elevati per la prestazione ricevuta; una non corretta individuazione dei fabbisogni, che può portare a selezionare personale non adeguatamente qualificato per lo svolgimento di un servizio funzionale alla tutela di un interesse costituzionalmente garantito quale è la salute dei cittadini, rischio che potrebbe essere ridotto con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.