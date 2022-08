Cagliari

Sale l’importo dei servizi affidati dall’Ares alla MST Group di Vicenza

Dopo gli ospedali di Ghilarza, Oristano e Bosa, anche il “San Francesco” di Nuoro e il “San Marcellino di Sorgono” garantiranno il funzionamento dei Pronto soccorso con l’impiego dei medici in affitto forniti dalla società MST Group di Vicenza. Lo prevede una determina del dipartimento acquisti dell’Ares, pubblicata qualche giorno fa sull’albo pretorio dell’Ente.

Secondo quanto si legge nel documento, l’affidamento avrà una durata di 90 giorni, durante i quali la società dovrà fornire ai due ospedali i professionisti da impiegare nei soli turni notturni – di 12 ore ciascuno, dalle 20 alle 8 del mattino successivo – per un totale di 360 ore al mese per ognuno dei presidi interessati. Per ogni turno di 12 ore alla MST Group sarà riconosciuto un compenso di 943 euro, mentre ad ogni professionista – come per gli altri ospedali – ad ogni medico andranno invece circa 700 euro.

Per ognuna delle 2.160 ore di lavoro complessive da coprire sarà riconosciuto alla società un compenso di 78,58 euro, per un totale di 169.732,80 euro (che con l’Iva sale a 207.074,42).

L’affidamento del servizio alla società Mst Group, avviato a titolo sperimentale ad aprile dell’anno scorso unicamente per consentire l’apertura del Punto di Primo intervento di Ghilarza, e per un periodo di sei mesi rinnovabili solo una volta, è arrivato così ad una estensione temporale di 21 mesi. Ampliato anche l’oggetto contrattuale, gradualmente integrato fino a comprendere dall’ottobre dell’anno scorso anche il Pronto soccorso del “San Martino” di Oristano e, dallo scorso mese di maggio, anche il Pronto soccorso del “Mastino” di Bosa. Ora l’appalto è stato esteso anche ai due ospedali di Nuoro e di Lanusei.

Più che triplicato così il costo alla base dell’affidamento, che dai circa 700 mila euro previsti in origine era già arrivato a una somma di circa un milione e mezzo di euro. Poi si sono aggiunti ulteriori 431 mila euro con la nuova richiesta di fornitura per i 3 mesi estivi, destinati a diventare 862 mila se il servizio sarà automaticamente prorogato, come è probabile, fino alla fine dell’anno. Con l’ulteriore affidamento del servizio per i due ospedali della Asl di Nuoro, la spesa complessiva è destinata a superare i due milioni e mezzo di euro.

Si attende intanto la pubblicazione della gara per il mega appalto del servizio di copertura di turni di guardia attiva attraverso medici in affitto in 8 ospedali della Sardegna. Un intervento per il quale sono stati stanziati 9 milioni e 150 mila euro. La cifra più elevata, a livello nazionale, per un affidamento di questo tipo.

All’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare a questo affidamento, i cui termini sono scaduti il 10 giugno, non ha risposto nessun operatore economico, neanche la società MST Group che pure da oltre un anno cura il servizio per i tre ospedali della provincia di Oristano.

Il ricorso ai medici in affitto è stato da sempre contestato dagli Ordini dei medici della Sardegna, dai sindacati del personale ospedaliero medico e sanitario e dal Simeu, l’associazione dei medici impegnati nei servizi di Emergenza e Urgenza, e dal Comitato di difesa del diritto alla salute di Oristano. Alla base delle loro critiche l’impiego di medici privi della specializzazione in emergenza urgenza o equipollenti, chiamati a visitare anche pazienti con codici di alta gravità.

Ne sostengono invece l’utilità il consigliere regionale Domenico Gallus, ex presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale, che per primo si è battuto per l’affidamento del Punto di Primo intervento dell’ospedale di Ghilarza, e i vertici locali e regionali della Sanità.

Sabato, 20 agosto 2022