Ho letto con interesse su Link Oristano il comunicato inviato e pubblicato ieri 10 gennaio relativo alla carenza di personale medico presso il Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano. Con stupore leggo, al suo interno, “a febbraio ci sarà il trasferimento di un cardiologo sempre a S. Gavino, che a quanto pare già da tempo ha iniziato la campagna acquisti del personale medico”.

Non so da quali fonti si sia attinto per tale informazione: è facilmente verificabile che il provvedimento ATS, in data 20/12/2021, PG/2021/0407943, dispone non il trasferimento di un cardiologo da Oristano a San Gavino Monreale ma bensì uno scambio compensativo di un cardiologo che da San Gavino si trasferisce ad Oristano e viceversa.

Il saldo contabile pertanto è pari a zero: nessuna perdita e nessun guadagno. Il sottoscritto, così come le Amministrazioni citate in causa, non hanno nel loro lessico e nel modus operandi quella che viene indicata come “campagna acquisti”.

Gianfranco Delogu – Direttore SC Cardiologia e Utic Asl Medio Campidano