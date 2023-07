Medici di famiglia, sono sempre di meno: ecco la nuova mappa in provincia di Oristano

Oristano

Situazione molto grave per le difficoltà a trovare sostituti dei camici bianchi che vanno in pensione

Ci sono sempre meno medici di famiglia in provincia di Oristano e la situazione si aggrava ulteriormente. Aumentano le sedi carenti di assistenza primaria, purtroppo destinate a crescere di numero ancora nei prossimi anni, se non si troveranno i medici necessari.

Col nuovo bando, pubblicato nel Buras all’inizio del mese di giugno e chiuso il 21 dello stesso mese, l’Asl oristanese ha individuato per l’annualità 2023 ben 59 sedi carenti. Erano 43 lo scorso anno. Per intenderci, un problema che interessa quasi 35 mila assistiti in provincia di Oristano.

“Nel 2022 solo 3 o 4 sedi erano state assegnate in provincia”, spiega Francesco Carta, rappresentante della Federazione medici di medicina generale nelle commissioni provinciali della medicina di base . “Ne restavano quindi circa 39, alle quali si sono aggiunte quelle dei medici che vanno in pensione o vengono trasferiti”.

“La maggior parte dei medici in servizio sono ultrasessantenni”, continua Carta, “sono tanti quelli che vanno in pensione e i nuovi ingressi sono molto pochi”.

Secondo i dati diffusi dalla Asl di Oristano, per il 2023, nel distretto di Oristano, sono vacanti 6 sedi nell’ambito 1.1 che comprende i comuni di Bauladu, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Tramatza e Zeddiani. A queste se ne aggiungono altre 6 nell’ambito 1.2.che riguarda i territori di Baratili, Cabras, Nurachi e Riola. Ben 11 sedi vacanti per il 2023 sono state registrate nell’ambito 1.3 che comprende Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta. In questo ambito viene anche indicato l’obbligo di apertura per Santa Giusta.

Nel distretto di Bosa – Ghilarza sono vacanti complessivamente 16 sedi, così distribuite: 8 riguardano l’ambito 2.1 (Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu, Sedilo, Soddì, Sorradile, Tadasuni e Ula Tirso). Altre 3 sono nel territorio dell’ambito 2.2 (Cuglieri, Flussio, Magomadas, Modolo, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes) con obbligo di apertura a Cuglieri e Tresnuraghes. Nell’ambito 2.3 (Bonarcado, Paulilatino, Santu Lussurgiu e Seneghe) le sedi vacanti sono 3 ed è specificato l’obbligo di apertura a Paulilatino. A queste se ne aggiungono 2 nell’ambito 2.4 (Bosa e Montresta).

Passando al distretto di Ales e Terralba le sedi vacanti sono complessivamente 15. 10 si riferiscono all’ambito 3.1 (Arborea, Marrubiu, Arcidano, Terralba e Uras). Obbligo di apertura viene indicato per Terralba. Altre 2 sedi carenti si trovano nell’ambito 3.2 (Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Curcuris, Genoni, Laconi, Mogorella, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Usellus, Villa Sant’Antonio e Villa Verde) e 3 nell’ambito 3.3 (Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pompu, Simala, Sini e Siris).

Intanto in provincia prosegue l’attività dei 18 ambulatori straordinari di comunità territoriali (Ascot). Il progetto sperimentale e primo in Sardegna è promosso proprio dalla Asl di Oristano per rispondere alla carenza di medici di medicina generale.

Giovedì, 13 luglio 2023