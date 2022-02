Uras

L’annuncio della sindaca Dore

Buone notizie per i pazienti di Uras rimasti senza medico dopo che la dottoressa Maria Giovanna Cotza, da febbraio ha preso servizio a Sanluri. L’Asl ha confermato che la dottoressa Serra, prenderà il suo posto dal mese prossimo. La sindaca di Uras Anna Maria Dore conferma che entro domani arriverà dall’Asl la documentazione sul nuovo medico.

«Sostituirà la dottoressa Cotza e ha firmato la convenzione mettendo la clausola che sarà a disposizione dal 1° marzo prossimo”, ha dichiarato la sindaca Dore.

Intanto si lavora per il sostituto dell’altro medico, il dottor Filippo Dentoni, in pensione dallo scorso 8 gennaio, con l’obiettivo di ripristinare il servizio di medicina generale in paese.

«È stato fatto un bando per la sostituzione provvisoria, ci sono stati dei medici che hanno dato la loro disponibilità ma non l’hanno concretizzata presentando tutta la documentazione necessaria”, ha spiegato ancora la sindaca di Uras Anna Maria Dore. “Una dottoressa si era candidata ma ha rinunciato, non firmando la convenzione con l’Asl. Ora siamo in attesa del bando definitivo da parte della Regione», ha spiegato ancora la sindaca Dore, che nel frattempo è in stretto contatto con il direttore del distretto sanitario dell’Asl di Ales-Terralba, Andrea Paolo Giuseppe Floris. «Finché non trovo un medico”, ha dichiarato la sindaca, non mi arrendo».

Lo scorso 7 febbraio, la popolazione urese si era mobilitata, protestando di fronte all’ambulatorio del comune, affinché si potesse risolvere la carenza dei medici di base nell’immediato. Alla manifestazione avevano partecipato anche amministratori locali e rappresentanti istituzionali, oltre a diversi volontari dei Comitati civici.

