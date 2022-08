Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I militari hanno accertato che non era in possesso di una partita Iva né di una regolare iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo delle imprese artigiane. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il titolare dell’autofficina abusiva ha pure violato le norme sulla gestione dei rifiuti speciali.

All’uomo (40 anni) vengono contestati reati che vanno dal furto aggravato alla ricettazione, passando per il mancato rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dopo un’ispezione nell’officina, i carabinieri di Monserrato, in collaborazione con il nucleo Ispettorato del lavoro di Cagliari, hanno elevato una sanzione amministrativa al titolare dell’attività, deferendolo in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Gestiva da diversi anni un’autofficina e carrozzeria a Monserrato senza avere i requisiti necessari, si era allacciato abusivamente alla rete idrica, faceva lavorare due dipendenti in nero e aveva in riparazione un veicolo che era stato rubato alla Nuova Sicurvis.

