Mazzarri e Giulini, il vostro Cagliari è un disastro: l’Udinese passeggia e travolge i rossoblù 5-1. Prestazione sconcertante del Cagliari nel secondo tempo e quarta sconfitta consecutiva: Beto con una tripletta umilia il Cagliari che subisce cinque gol, Mazzarri cambia modulo con la difesa a quattro e i bianconeri vanno a nozze. Alle 17,10 la diretta con i tifosi rossoblu’ a Radio Casteddu. Eppure la gara era iniziata benissimo, con lo splendido gol all’incrocio dei pali di un ritrovato Joao Pedro, con le folate offensive di un ottimo Dalbert. Poi l’Udinese ha preso in mano il gioco, ha trovato in pochi minuti il pari e poi il raddoppio di Molina. E altri tre gol che hanno trasformato il match della Dacia Arena in un incubo, con l’Udinese che ha fatto letteralmente tutto quel che voleva. Udinese che aveva già vinto a Cagliari all’andata 4-0. E se la classifica è ancora recuperabile, con il Cagliari fermo al quartultimo posto, preoccupa invece il crollo della squadra in un secondo tempo vergognoso. Nel finale addirittura un’espulsione per Grassi per simulazione in area di rigore. E sabato prossimo alla Unipol Domus arriva la Juventus di Vlahovic e Allegri.

L'articolo Mazzarri e Giulini, il vostro Cagliari è un disastro: l’Udinese passeggia e travolge i rossoblù 5-1 proviene da Casteddu On line.