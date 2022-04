Cagliari

Parla davanti al giudice l’indagato Diomedi. Interrogatorio anche per l’ex ciclista che vive a San Vero Milis

Respinge l’accusa di essere un truffatore ed anzi si è detto pronto a liquidare gli investitori che hanno sottoscritto i piani finanziari con le sue società attraverso un meccanismo che gli inquirenti ritengono, però, fosse a tutto loro discapito, un meccanismo noto come “Schema Ponzi”.

L’ex consulente finanziario Roberto Diomedi, originario di Sinnai, arrestato nei giorni scorsi al suo rientro in Sardegna, ha parlato per oltre due ore davanti al gip del tribunale di Cagliari Ermegarda Ferrarese nell’udienza di convalida. Un’udienza che ha interessato anche l’ex ciclista professionista di origini venete e ora a San Vero Milis, Gianni da Ros, 35 anni, tra gli indagati della Procura della repubblica di Cagliari nell’inchiesta sulla presunta truffa da 5 milioni di euro. Per lui il provvedimento cautelare di obbligo di dimora, provvedimento adottato, inoltre, a carico di sua moglie, Erika Lecca.

L’ex ciclista, che corse una stagione con la squadra Liquigas, si difende dicendo di essere passato dalla posizione di truffato a quella di truffatore e di non aver nulla a che vedere col maxi raggiro contestato alla società Bolton First Credit riconducibile a Roberto Diomedi.

Lo stesso Diomedi ieri al giudice ha dichiarato che tutte le operazioni finanziarie compiute sono state eseguite regolarmente, sono state tracciate e si è detto pronto a nominare un amministratore giudiziario, per consentire la vendita dei metalli preziosi accumulati, in modo da ridistribuire il ricavato in proporzione con le somme versate dagli investitori.