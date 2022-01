L'incidente è avvenuto alle 17.30 oggi 2 gennaio 2022, coinvolte 6 auto

SELARGIUS. Brutto incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, poco dopo le 17,30 di oggi 2 gennaio sulla statale 554, in prossimità dell’incrocio Selargius-Dolianova regolato da impianto semaforico. Sei auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento, con sette persone rimaste contuse. Solo una è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale e ricoverata per cure e accertamenti.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, con gli operatori im-pegnati a prestare soccorso, ma solo per una persona è stato deciso il trasferimento in ospedale. I vigili del fuoco sono rimasti impegnati al lungo nella messa in sicurezza delle auto e della carreggiata. Il traffico è rimasto fortemente rallentato, regolato dalla polizia stradale presente per gli accertamenti e i rilievi di legge.(l.on)