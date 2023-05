Maxi sgombero in via San Paolo a Cagliari: via abusivi, carcasse d'auto e rifiuti di ogni tipo

Un maxi sgombero nell’area di via San Paolo a Cagliari è in corso per liberare la zona da abusivi, carcasse d’auto accumulate negli anni e rifiuti di ogni tipo. In azione, carabinieri forestali e agenti della polizia locale. Vere e proprie officine illegali sono state trovate e smantellate, gli agenti e i militari saranno impegnati per ore a liberare tutto. Un’operazione necessaria, spiegano dal comando della municipale, per poi procedere con le bonifiche. Una discarica illegale, e pericolosa, a cielo aperto diventata anche il rifugio per alcuni senza tetto, anche loro fatti uscire e identificati.