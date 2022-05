Oltre 65 chili di salumi e formaggi sono stati sequestrati dai funzionari dell'Agenzia delle dogane durante i controlli all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Gli alimenti sono stati trovati all'interno dei bagagli di viaggiatori extra Ue, provenienti da Kirghizistan, Marocco e Regno Unito, ma anche Filippine, Bangladesh e Repubblica Dominicana ed erano sprovvisti di certificazione sanitaria e di etichettatura.

"La normativa sanitaria nazionale e Ue prevede infatti che, per i prodotti di origine animale e vegetale destinati all'alimentazione umana, l'introduzione nel territorio dell'Unione Europea sia consentita solo se tali alimenti sono scortati da valida certificazione rilasciata dall'Autorità sanitaria del Paese di produzione", spiegano dall'Agenzia delle Dogane. I funzionari dell'Adm hanno sequestrato gli alimenti che saranno distrutti.

