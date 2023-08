Maxi rogo divora 150 ettari di sughereti, alberi secolari e macchia mediterranea in Sardegna

Quattro canadair e quattro elicotteri, fra cui un super Puma, sono in azione già da qualche ora per tentare di spegnere le fiamme che stanno divorando alcuni sughereti nelle campagne di Sorgono, nel nuorese. Sul posto, in località S’Agase, anche uno spiegamento di mezzi a terra. Il rogo, che oltre ai sughereti sta bruciando anche le chiome degli alberi secolari, rischia di distruggere un inestimabile patrimonio naturale.

L’incendio è divampato in località “Mortu Oe”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sorgono, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Sorgono decollato alle ore 10:43, Farcana decollato alle 10:51, San Cosimo decollato alle ore 12:49 e Fenosu decollato alle 15:02. Inoltre, dal personale giunto a bordo dell’elicottero “pesante” Super Puma anch’esso proveniente dalla base CFVA di Fenosu decollato alle ore 11:10. Alle operazioni di spegnimento stanno partecipando a rotazione 5 Canadair della flotta nazionale, 3 decollati da Olbia con arrivo nella zona delle operazioni rispettivamente alle ore 12:05, 12:06 e 12:52 e due provenienti da Ciampino arrivati sull’incendio alle ore 13:57 e 15:46. Alle ore 15:40 è intervento sull’incendio l’elicottero A500 dell’Aeronautica militare. Allo spegnimento a terra partecipano i GAUF del CFVA di Nuoro e Oristano ,il personale delle Stazioni forestali di Tonara e Aritzo, 9 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sorgono, Samugheo, Neoneli, Austis, Meana Sardo, Tonara, Teti , Belvì e Laconi , 2 squadre delle Compagnie barracellari di Samugheo e Bonacardo, 1 squadra dei VVF di Sorgono e da 4 squadre di volontari delle associazioni di Sorgono, Tonara e Meana Sardo. Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso. Al momento si stima prudenzialmente una superficie percorsa dal fuoco di circa 150 ettari prevalentemente di bosco a sughera e macchia mediterranea.