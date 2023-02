Maxi rissa a fine estate in parcheggio Costa Rei, 2 denunce - Sardegna

Maxi zuffa tra una decina di ragazzi della zona e cagliaritani nel parcheggio davanti a un chiosco a bar a Costa Rei (Castiadas), località Monte Turnu. I fatti si riferiscono alla fine della scorsa estate, il 28 agosto, ma ora sono scattate le prime denunce, per rissa aggravata in concorso, nei confronti di due giovani di Muravera rispettivamente di 18 e 21 anni.

L'identificazione dei due è stata possibile grazie all'acquisizione dei filmati dell'impianto di videosorveglianza e alle indicazioni fornite dalle vittime che non hanno voluto proporre querela. Le indagini proseguono per l'identificazione degli altri protagonisti dell'aggressione. Alla base della zuffa - secondo la ricostruzione dei carabinieri - futili motivi di carattere campanilistico fra "paesani" e "cittadini".

Quando i militari erano intervenuti la rissa si era già conclusa: un piccolo gruppo di giovani aveva raccontato di essere stato aggrediti da un altro gruppo di circa dieci persone. A illustrare l'episodio ai militari erano stati due ventenni e un diciannovenne cagliaritani. Uno di loro, pur esibendo una evidente tumefazione all'arcata sopraccigliare sinistra, aveva rifiutato di ricorrere alle cure mediche.

Fonte: Ansa Sardegna