Tutti a casa, in un invidiatissimo maxi ponte che da giovedì 8 traghetterà i dipendenti comunali di Cagliari direttamente a lunedì 12 dicembre. Roba che pochi possono permettersi, se si lavora in un’azienda privata. In municipio, invece, la vacanza è garantita, a beneficio non solo di chi si è organizzato per partire ma anche di chi potrà andare in giro a comprare regali e addobbi.

A Sassari già da domani, festa del patrono San Nicola, tutti a casa. Si rientra al lavoro il 9, ma poi di nuovo a casa fino al 12.

Una necessità, secondo i sindaci che l’hanno deciso: nei giorni pre e post festivi, l’afflusso del pubblico inevitabilmente diminuisce e dunque tanto vale risparmiare su energia elettrica e riscaldamento.

