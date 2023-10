Maxi piantagione di marijuana da oltre un milione di euro scoperta dai carabinieri

Cagliari

Oltre tremila piantine

Una piantagione di marijuana con 3002 piante, dell’altezza media di circa 1 metro e mezzo l’una, allineate in 80 filari e perfettamente irrigate su un terreno di due ettari con un sistema centralizzato a goccia, è stata scoperta dai carabinieri. Avrebbe potuto fruttare sul mercato della droga oltre un milione di euro. I campioni analizzati in laboratorio dal RIS di Cagliari hanno accertato un principio attivo THC – tetraidrocannabinolo del 5 %, nettamente superiore ai valori consentiti (0,6 %) dalla normativa vigente per le cosiddette”coltivazioni lecite”.

Sono stati i carabinieri di Samatzai ad eseguire il sequestro nelle campagne di Pimentel. All’operazione hanno collaborato anche i loro colleghi della Compagnia di Sanluri e di altre Stazioni della zona, unitamente a personale specializzato del RIS CC Cagliari, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il blitz è scattato dopo che i militari hanno notato nella notte il movimento di auto tra le colline della zona di “Sa Pioi”, nelle zone aride e disabitate che guardano verso le campagne di Guasila. La pattuglia a bordo di un mezzo fuoristrada ha superato una collina ripida e scoperto un altopiano agricolo di oltre 2 ettari con una parte avvallata, nascosta, molto distante dalle zone abitate e da alcuni ovili. Qui c’era la piantagione.

Sono stati rinvenuti in una casa rurale poco distante anche prodotti fertilizzanti, irrigatori e attrezzature varie per la coltivazione.

Tutto il materiale e la piantagione sono stati posti sotto sequestro, a disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari.

Si tratta del secondo grosso sequestro di piantagioni di marijuana da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari dopo quello avvenuto ad Arborea solo poche settimane fa.

Sabato, 7 ottobre 2023