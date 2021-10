Il materiale e la piantagione erano stati posti sotto sequestro e piantonati con servizi gestiti dalla Compagnia di Sanluri, come richiesto dall’Autorità giudiziaria. Oggi gli sviluppi: si è scoperto dalle analisi dei carabinieri dei Ris di Cagliari che il raccolto con la sostanza immessa sul mercato, in relazione al thc medio delle piante, avrebbe potuto fruttare tra i 58 e i 76 milioni di euro.

Lo scorso 30 settembre a Villasor, nell’ambito di un’attività antidroga, i carabinieri avevano sequestrato una maxi piantagione di marijuana. In località “Beccia de Casteddu” avevano sorpreso e arrestato per coltivazione e produzione di stupefacenti tre agricoltori. Erano stati sopresi in un campo di due ettari, dove si trovava una piantagione di 5300 piante di marijuana dell’altezza media di circa un metro e mezzo.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a