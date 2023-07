Maxi incidente stradale nel pomeriggio sulla statale 554, alle porte di Cagliari, all’altezza della motorizzazione civile. Sette i veicoli coinvolti, due feriti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, un terzo in codice giallo.

Sul posto, con gli operatori del 118, gli agenti della polizia municipale.

I feriti sono ricoverati fra il Brotzu, il Santissima Trinità e il policlinico.