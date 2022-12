Maxi incendio al porto di Castelsardo, sette barche in fiamme - Sardegna

Sette barche ormeggiate al porto di Castelsardo sono state coinvolte in un rogo e 5 distrutte dal fuoco prima dell'alba.Secondo i primi riscontri l'incendio non sarebbe doloso e non risultano persone ferite.

Il maxi rogo, partito da una imbarcazione, è scoppiato intorno alle 5. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Porto Torres con mezzi terrestri e nautici, supportati da altre squadre della Centrale di Sassari, e dal Gruppo sommozzatori che ha evitato il propagarsi delle fiamme ad altre barche, disormeggindole e portandole al largo.

Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri e personale della Guardia costiera che hanno aperto un'indagine per capire le cause del rogo.



Fonte: Ansa Sardegna