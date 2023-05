Maxi gazebo con vista su Tavolara per le nozze del principe, indaga la Procura

La Procura di Tempio ha aperto un fascicolo sul maxigazebo con vista sull’isola di Tavolara che un paio di giorni è stata al centro delle denunce degli ambientalisti e dei tam tam social. La gigantesca struttura era già oggetto di accertamenti da parte della Polizia Locale e dei tecnici del Comune di Loiri Porto San Paolo.

Il gazebo in tubolari d’acciaio, alto oltre 10 metri e lungo almeno 50, è comparso negli ultimi giorni sul litorale di Cala Finanza, nel comune di Loiri Porto San Paolo, sulla costa orientale a pochi chilometri da Olbia e proprio davanti all’isola di Tavolara e nell’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo. La struttura, chiusa fronte mare con una vetrata con vista sull’isola e sugli altri lati con pannelli bianchi, è stata montata come una sorta di dependance dell’esclusiva tenuta di Villa Joy, una bellissima tenuta sul mare che viene utilizzata durante il periodo estivo come residenza per miliardari: oltre l’abitazione principale, immersa nella macchia mediterranea, la tenuta vede la presenza anche di altre due dependance, un campo da tennis, un molo privato e due spiagge ad uso esclusivo. La villa sarebbe stata presa in affitto per festeggiare, con un party esclusivo che si terrà il 10 giugno, le nozze del principe Al Hussein bin Abdullah II, erede al trono di Giordania, con la discendente della famiglia reale saudita Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bib Abduklaziz Al Saif.