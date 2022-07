C’è anche il nome di Andrea Cossu, ex giocatore del Cagliari e attuale dirigente della società di Tommaso Giulini, nell’inchiesta che ha portato a decine di arresti e denunce tra gli Sconvolts. Cossu, stando alle accuse, avrebbe garantito un concorso esterno all’associazione, ma la richiesta del pm di interdirlo dalla funzione di dirigente non ha trovato l’ok del gup. Un nome importante e pesante, quindi, che compare nel registro degli indagati.

La polizia si è mossa, tra arresti e denunce, compiendo operazioni e controlli a Cagliari e nell’hinterland: i reati dei quali sono accusati gli ultras sono associazione per delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati contro l’ordine pubblico, la persona e il patrimonio, commessi in occasione di manifestazioni sportive, e spaccio di stupefacenti.

Gli inquirenti hanno preso in esame vari episodi, avvenuti tra settembre 2018 e l’ultimo campionato di serie A.

