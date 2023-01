Mauretta investita a Terramaini, sos per curarla a Radio Zampetta Sarda

L’appello di Valentina per sostenere le spese di Mauretta, una gattina del parco di Terramaini che è stata investita:

“Ciao a tutti!

Siamo i mostri aMici del parco di Terramaini e dopo la gastro e gli attacchi da parte dei cani, abbiamo nuovamente bisogno del vostro aiuto!

La nostra sorellina Mauretta, non sappiamo come, si è allontanata dal parco e nel tentativo di tornare è stata investita.

Ha subito un danno neurologico che sembrerebbe starsi riassorbendo e lunedì dovrà essere operata alla zampa posteriore per riprendere almeno a deambulare!

Come al solito, se volete darci una zampa d’aiuto potete donare:

– direttamente alla clinica San Giuseppe specificando che siano fondi per le cure di Mauretta

– Tramite paypal alla nostra mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

– Tramite bonifico a Valentina Paderi Iban IT32T0347501605CC0010351005

Vorremmo anche ringraziare Alessandra Tanchis che, alla vista di Mauretta, non è rimasta indifferente ma ha dimostrato di avere un cuore d’oro portandola subito dal veterinario.

