Maturità: quasi 12.500 studenti sardi pronti per la prima prova - Sardegna

Maturità: quasi 12.500 studenti sardi pronti per la prima prova

Oggi prima prova degli esami di Stato: per la maturità tornano in aula 12.444 studenti sardi suddivisi in 403 commissioni. In cattedra 403 presidenti di commissione e 3.165 docenti commissari con tre componenti interni (i prof degli alunni) e tre esterni (pescati da altre scuole). Il grosso dell'esercito di candidati arriva dalla provincia di Cagliari con 5.658 ragazzi. Poi Sassari, 3.905, Nuoro, 1.725 e Oristano, 1.156. Le commissioni si sono insediate lunedì e hanno già stilato il calendario delle prove orali che cominceranno la prossima settimana, dopo la correzione dei compiti scritti.

Oggi studenti con il vocabolario in mano per la prova di Italiano. Guerra in Ucraina e intelligenza artificiale gli argomenti più gettonati nel toto tema. Ma le previsioni raramente centrano il bersaglio con il Ministero che puntualmente sorprende i ragazzi. Giovedì 22 toccherà, dopo la prova comune a tutti gli istituti, alle materie legate ai programmi delle singole scuole.

Dalle versioni di greco o latino per i classici alla progettazione di una fattoria o di un palazzo per gli istituti tecnici. Dai docenti le classiche raccomandazioni per l'esame: andare a letto presto, portarsi panino e bottiglietta d'acqua perchè non sarà possibile uscire dall'aula prima di una certa ora, abbigliamento non balneare o comunque adeguato alla situazione.

Più di otto studenti sardi su cento però non partecipano all'esame: la percentuale degli ammessi (91,8) è la più bassa d'Italia. Un dato che offre molti spunti di riflessione e analisi perchè la media nazionale è invece del 96,4%. I più bravi in Campania: solo il 2,6% di non ammessi. Sardegna ultimissima: rispetto alla penultima posizione della Liguria ci sono ben tre punti di differenza.

Fonte: Ansa Sardegna