Maturità: in Sardegna un esercito di quasi 13mila candidati

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Commissioni insediate e professori già pronti. E domani tocca agli studenti: via all'esame di maturità con le prove di Italiano uguali per tutte le scuole. In Sardegna sono coinvolti 12.927 candidati suddivisi in 404 commissioni. Saranno impegnati complessivamente 404 presidenti di commissione e 3.629 docenti commissari interni.

Tra Cagliari e provincia l'esercito più numeroso di studenti: 5.864. Al secondo posto Sassari con 4.128 maturandi. Il capoluogo turritano è primo nella classifica dei candidati esterni o "privatisti": sono 151 contro i 113 di Cagliari. Nel resto dell'Isola a Oristano si presenteranno a scuola con il dizionario di italiano 1.166 studenti, mentre a Nuoro i candidati saranno 1.769. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna