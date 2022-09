Mattia trascinato dalla piena, lo choc della madre Silvia Mereu: “Travolto da un’onda marrone”

Lei è riuscita a salvarsi, il figlio purtroppo no. Silvia Mereu, la farmacista 40enne di origini sarde, è stata ricoverata all’ospedale. È scampata alla morte durante l’alluvione che si è abbattuta sulle Marche: la donna era in auto, col figlioletto di otto anni, su un ponticello nella frazione di Ripalta, ad Arcevia, quando sono stati travolti dall’acqua. La donna è uscita subito dalla macchina, tenendo più stretto che poteva il piccolo Mattia Luconi. Ma la furia dell’acqua ha avuto la meglio e il bimbo, di appena otto anni, dopo aver cercato di restare aggrappato ad un albero, è stato trascinato via dall’acqua e dal fango. Come riportato dal nostro giornale partner Il Resto del Carlino, Silvia è stata ritrovata e recuperata, ancora viva, dopo due ore.