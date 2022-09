Matteo Renzi arriva a Cagliari, tappa del leader di Italia Viva a 7 giorni dal voto

Matteo Renzi arriva a Cagliari. L’ex presidente del Consiglio, oggi leader di Italia Viva, ha dato appuntamento ai sostenitori e ai candidati domani, domenica 18 settembre, alle sedici, al teatro Doglio in via Logudoro. Ad una settimana esatta dalle elezioni, Renzi cerca di conquistare voti per il suo terzo polo, creato insieme a Carlo Calenda di Azione, anche nell’Isola. È il gruppo di Italia Viva di Cagliari a darne notizia, con un post pubblicato nella pagina ufficiale di Facebook.