Cabras

Riparte il ciclo di incontri con gli autori sardi

Riprendono a Cabras le attività di promozione della lettura attraverso la presentazione di libri dei autori sardi, che permetteranno di scoprire storie, personaggi e scorci della Sardegna inediti.

Il primo appuntamento è per sabato 3 febbraio alle 18 nella biblioteca comunale in via Matteotti – di fronte al campetto sportivo – con il sindaco di Norbello Matteo Manca e il suo romanzo d’esordio “L’eredità del male. Ultimo dono di un assassino”. Coordinerà l’incontro l’avvocato Piero Franceschi.

Protagonista del libro è un controverso criminologo bolognese, Oreste Ginevra, chiamato a indagare sul caso di un serial killer che sta seminando morte e paura in un piccolo centro della Sardegna proprio nei giorni in cui si tiene l’importante festival musicale locale.

Oreste è un cinquantenne con sindrome di Asperger, con il viso da ragazzino e gli occhialetti alla John Lennon, che si muove sempre in compagnia del suo boston terrier. Per via di un fatto legato al suo passato, ha deciso di “fermare” il tempo a un giorno di fine anni ’90, restando ancorato a oggetti, gesti e rituali di allora: così, ascolta solo i vinili di Francesco Guccini, gira con una vecchia Spider Alfa Romeo e veste sempre nello stesso modo.

L’indagine dovrà fare i conti con le contraddizioni dell’isola, in un mondo dove la realtà spesso si confonde con la finzione, nel tentativo di decifrare i misteriosi indizi lasciati dal killer.

Matteo Manca propone un giallo ricco di suspense e colpi di scena e raccontando – attraverso gli occhi di un protagonista nuovo e originale – aspetti della Sardegna troppo spesso celati.