Matteo, il figlio del medico morto per Covid: “Sino all’ultimo ha lottato per gli altri, è un eroe”

“Sino all’ultimo ha lottato per gli altri, per me mio padre è un eroe”. Così Matteo Gallus, il figlio di Ettore il medico morto per Covid oggi al Santissima Trinità: “Il contagio? Durante una visita. Ma purtroppo il Covid non è stato scoperto in modo classico, ma con una procedura particolare che ha potrebbe aver portato dei ritardi. Aveva fatto il sierologico dopo la prima lieve febbre, ma era risultato negativo e questo ci ha fatto abbassare la guardia. In totale 3 i test cui era risultato negativo era negativo e con 3 test non pensavamo che potesse trattarsi di Covid e quindi è rimasto a casa pensando si trattasse di febbre. Fino a che con una tac hanno trovato la polmonite interstiziale. Si è trattato di falsi negativi

Ci dovrebbe essere riconoscenza nei confronti dei medici, mio padre non si è mai risparmiato portava ricette a casa, è sempre stato molto gentile e disponibile”.