Mattarella visita il Comune di Alghero: “Grazie per la splendida accoglienza”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato oggi in visita nel palazzo di città di Alghero, dove sta trascorrendo le vacanze. “Con un pensiero di omaggio alla città di Alghero e con riconoscenza per la cortese accoglienza”. E’ questo il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato sul libro d’onore degli ospiti della città. “Il capo dello Stato ha accolto l’invito, che gli avevo rivolto al suo arrivo, e stamattina ha voluto visitare la nostra casa comunale in un incontro informale ma ricco di significati”, scrive il sindaco Mario Conoci nella sua pagina ufficiale Facebook. “Ha voluto ringraziare per la bellissima accoglienza che gli ha riservato la città e, ancora una volta, ha espresso grande apprezzamento per la nostra cultura e per le bellezze storiche e naturali del nostro territorio. L’incontro è stato anche l’occasione per esporgli i nostri problemi e le nostre aspettative, che il Presidente ha garantito di voler portare all’attenzione del governo nazionale.

Infine, ho consegnato al presidente una pergamena storica della nostra città, insieme ad altri omaggi rappresentativi del nostro territorio e della nostra storia”.

Mattarella ancora una volta è stato salutato al suo arrivo al palazzo di città da applausi e parole di apprezzamento da parte di gruppetti di residenti e turisti. Domani, come domenica scorsa, dovrebbe recarsi alla messa della mattin

