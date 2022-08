L’atterraggio all’aeroporto militare di Alghero è previsto per dopodomani, mercoledì 10 agosto. Per il secondo anno di seguito, il capo dello Stato Sergio Mattarella sceglie Alghero, città catalana nel nord della Sardegna, per le sue vacanze estive, dove l’anno scorso fu letteralmente travolto da una ondata di affetto senza precedenti da parte di residenti e turisti. Il presidente della Repubblica si fermerà nell’isola fino a domenica 21, per poi ripartire verso il Quirinale.

La scorsa estate Mattarella fu ospite nella foresteria dell’Aeronautica Militare all’interno del Parco di Porto Conte, uscì per andare alle messe domenicali e di ferragosto e per qualche gita in barca. A ogni uscita, drappelli di persone lo attendevano per salutarlo: chissà quest’anno, a poche settimane dal voto, quali saranno le domande e le richieste.

L'articolo Mattarella sceglie di nuovo la Sardegna, il capo dello Stato arriva mercoledì proviene da Casteddu On line.