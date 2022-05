Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena atterrato all'aeroporto di Alghero ed è subito partito alla volta di Sassari dove parteciperà alla cerimonia celebrativa del centenario della nascita di Enrico Berlinguer. L'evento si svolge nell'Aula magna dell'Università di Sassari, mentre nel loggiato dell'Ateneo Mattarella scoprirà una targa in ricordo del politico sardo, leader storico del Partito Comunista Italiano (Pci), proprio accanto all'altra targa che commemora l'ex presidente della repubblica Francesco Cossiga, inaugurata dallo stesso Mattarella.

Si tratta della quarta visita del presidente Mattarella in Sardegna, la prima del suo secondo settennato. Alla cerimonia è prevista la presenza delle ministre dell'Università Maria Cristina Messa e le Politiche giovanili Fabiana Dadone.



Fonte: Ansa Sardegna

