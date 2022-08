Mattarella ad Alghero, prima uscita pubblica per la messa - Sardegna

Prima uscita pubblica per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sta trascorrendo un periodo di vacanza e riposo - lontano dalle polemiche politiche pre-elettorali - nella foresteria dell'Aeronautica militare all'interno del Parco di Porto Conte ad Alghero. Questa mattina, attorno alle 10.30, il Capo dello Stato ha partecipato alla celebrazione eucaristica nella borgata di Guardia Grande, non lontano dal suo "buen retiro" sardo.

Al termine della cerimonia, Mattarella si è brevemente intrattenuto con il parroco della Chiesa di Nostra Signora della Guardia e con i fedeli non sottraendosi alle richieste di alcuni selfie. Il presidente potrebbe nuovamente uscire dal suo blindato luogo di vacanza lunedì per partecipare alla messa del 15 agosto per l'Assunzione di Maria. Il Capo dello Stato potrebbe anche seguire lunedì sera lo spettacolo dei fuochi d'artificio per Ferragosto (una tradizione algherese) da un'imbarcazione in rada, di fronte al porto.

Tra le visite e le escursioni che potrebbero rientrare nel programma delle vacanze di quest'anno, quelle al Museo archeologico di Alghero, al Nuraghe di Palmavera e a Casa Gioiosa, la sede del Parco di Porto Conte. Non è poi escluso un ritorno alle Grotte di Nettuno per accompagnare uno dei nipoti, che lo scorso anno non aveva potuto prendere parte all'escursione in una delle più grandi cavità marine in Italia.



Fonte: Ansa Sardegna