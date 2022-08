Mattarella ad Alghero, prima uscita attesa per la messa - Sardegna

Mentre il suo nome finisce suo malgrado nel calderone delle polemiche pre-elettorali, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si gode alcuni giorni di assoluto relax ad Alghero. Arrivato mercoledì 10, il capo dello Stato finora ha preferito un blindato riposo nella foresteria dell'Aeronautica militare a Porto Conte, all'interno del Parco naturale regionale.

Da quanto apprende l'ANSA, la prima uscita di Mattarella potrebbe essere tra il 14 e il 15 agosto per assistere alla messa, anche se per motivi di riservatezza e di sicurezza nulla trapela sulla chiesa in cui il presidente parteciperà alla celebrazione eucaristica. Tuttavia, almeno in una occasione potrebbe recarsi in Cattedrale per la liturgia officiata dal vescovo Mauro Maria Morfino, del quale verosimilmente sarà ospite anche per pranzo.

Tre le visite e le escusioni che potrebbero rientrare nel programma: al Museo archeologico di Alghero, al Nuraghe di Palmavera e a Casa Gioiosa, la sede del Parco di Porto Conte. Non è poi escluso un ritorno alle Grotte di Nettuno per accompagnare uno dei nipoti, che lo scorso anno non aveva potuto prendere parte all'escursione in una delle più grandi cavità marine in Italia.

