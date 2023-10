Mattarella a Cagliari con Crosetto e La Russa per la festa delle forze armate, città blindata

Cagliari strablindata per accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato sarà nel capoluogo il 4 novembre, festa delle forze armate, per una cerimonia che si terrà al porto da metà a fine mattinata. Con Mattarella, il ministro della Difesa Crosetto e il presidente del Senato La Russa. Potrebbe esserci anche la premier Giorgia Meloni, la sua presenza dipenderà soprattutto dall’evoluzione della situazione in Medio Oriente.

Le misure di sicurezza saranno eccezionali, si temono manifestazioni di protesta da parte degli anti militaristi nell’isola che conta la più forte densità di servitù militari di tutte le regioni italiane.