L’organizzazione generale è stata curata dalla Five Events, di Caterina Murino, Ada Stella Gullotta, Manuela Fradelloni e Michela Giangrasso, esclusivista per la regione Sardegna del Concorso Nazionale Miss Italia. La giuria è stata presieduta dall’Editore di TeleSardegna Caterina Cosseddu e dal Conte Nino Villa Santa comproprietario del castello di Sanluri e formata dal Presidente del Consiglio Comunale di Sanluri la Dott.ssa Roberta Casta, dal Dottore Commercialista Massimiliano Testa, dalla Dott.ssa Silvia Caboni e dal titolare della Gioielleria Orologeria Andrea Aru di Senorbì che ha premiato le Miss vincitrici con dei gioielli Miluna. I giurati hanno potuto conoscere le ragazze attraverso una serie di colloqui e momenti che hanno preceduto l’evento per poi vederle sfilare con l’abbigliamento casual e il body ufficiale del Concorso

