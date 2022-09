Cagliari

Spazio anche all’alta formazione in campo artistico. Domande entro il 30 novembre

Ci sono molte novità nella nuova edizione di “Master & Back”, il programma della Regione che consente ai giovani sardi di lasciare l’isola per svolgere un percorso di alta formazione post lauream in prestigiose università e istituzioni non universitarie. Per la prima volta ad esempio c’è una linea di finanziamento dedicata ai percorsi di alta formazione nell’ambito delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche – le materie Stem – in raccordo con le linee strategiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della Smart specialization regionale.

Inoltre, nei percorsi finanziabili sono inclusi master in discipline Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) e i percorsi di alta professionalizzazione erogati da istituti di eccellenza certificati e accreditati, con l’obiettivo di ampliare la platea di potenziali destinatari.

Un altro aspetto innovativo è l’apertura del bando a coloro che sono in possesso della laurea triennale e sono stati ammessi all’ultimo anno di un percorso di laurea specialistica/magistrale nelle discipline Stem oppure a chi decide di frequentare un Master di I livello.

È stato, inoltre, innalzato il limite di età dei partecipanti a 45 anni, per garantire maggiori opportunità di sviluppo delle conoscenze e delle competenze del capitale umano anche in un’ottica di up-skill e re-skill, per valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali.

Per essere ammessi è necessario essere residenti in Sardegna, aver conseguito la laurea a ciclo unico o specialistica/magistrale o triennale, essere in possesso di apposita lettera di accettazione rilasciata dall’organismo ospitante oppure essere iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale. Ulteriore requisito, avere un ISEE non superiore a 72 mila euro.

I percorsi formativi devono svolgersi in università e istituti non universitari che operano fuori dalla Sardegna e concludersi entro il 31 ottobre 2023.

La borsa di studio finanzia: il rimborso delle tasse di iscrizione fino ad un massimo di 18 mila euro, il costo forfettario delle spese di vitto e alloggio fino ad un massimo di 18 mila euro e il costo una tantum delle spese di viaggio per una tratta andata e ritorno.

Lo stanziamento totale è di circa 4 milioni di euro e si stima di finanziare circa 150/200 percorsi di eccellenza.

La domanda di partecipazione completa di tutti gli allegati richiesti dev’essere inviata tramite PEC entro il 30 novembre a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Essendo un avviso a sportello si seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande (che sarà l’unico elemento di priorità nell’assegnazione del beneficio fino ad esaurimento delle risorse disponibili). Per tutti dettagli, requisiti, form di domanda e allegati, si può leggere l’avviso sul sito dell’Aspal.

«Master and Back offre ai laureati sardi l’opportunità di ottenere una borsa di studio per svolgere percorsi di alta formazione in organismi di prestigio internazionale, nell’ottica di favorire l’acquisizione delle competenze necessarie per rispondere ai continui cambiamenti del mercato del lavoro e alle esigenze di un’economia sempre più basata sull’innovazione e la conoscenza – ha affermato Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal – Quest’anno abbiamo voluto riservare un’attenzione speciale alle discipline scientifiche con l’obiettivo di contribuire a potenziare le competenze specialistiche fondamentali per lo sviluppo e la crescita economica della nostra isola».

Giovedì 1° settembre 2022