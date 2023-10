Massimo Zedda ha appena annunciato la sua disponibilità ad essere, per la terza volta, il sindaco di Cagliari, che subito lancia qualche siluro all’attuale Giunta, guidata dal sindaco Paolo Truzzu. E lo fa su due temi che non sono certo secondari, ovvero lo stadio a Sant’Elia e il traffico in via Roma. Partendo dal futuro campo dei rossoblù, Zedda è netto: “Con noi bastavano sessanta milioni, oggi siamo arrivati a duecento perchè il progetto nostro è stato stravolto”.