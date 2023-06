Massimo Steri morto a San Sperate, il commosso omaggio del sindaco: "Ci hai insegnato ad avere coraggio"

“Condivido con voi un piccolo pensiero, una semplice riflessione per un compaesano che ci ha lasciati. Nella serata di ieri un amico, Massimo Steri, ci ha lasciato dopo anni di sofferenze a causa di un brutto male. Nel vivere la tua malattia, caro Massimo, ci hai insegnato a non mascherare i nostri sentimenti e ad affrontare le malattie con coraggio, mantenendo sempre accesa la fiducia e a non perdere mai la speranza. Ci hai dimostrato di possedere tante virtù che nonostante la tua morte, una sconfitta per il tuo corpo, hanno reso vincente il tuo spirito. Ti ringraziamo per quanto ci hai raccontato in questi anni di sofferenze. Lo scorso 17 maggio ci hai lasciato un messaggio importante grazie al quale non dimenticheremo mai il tuo insegnamento. È proprio grazie a quanto scritto in quelle righe che, quando ci verrà di parlare di te, Massimo, lo diremo in giro che non ti sei mai arreso anche se quello si è dimostrato più forte di te! Ciao Massimo”. Sono righe cariche di commozione e tristezza mista a una quanto mai forte speranza e invito a non mollare mai, quelle scritte dal sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu.

Massimo Steri è morto dopo avere lottato, da tempo, contro tre tumori: “Ditelo in giro che non mi sono mai arreso” (QUI la notizia). E, nel giorno della festa della Repubblica, San Sperate è pronta a fermarsi per l’ultimo saluto al sessantenne: il funerale è programmato per le 15:30 nella parrocchia del paese.