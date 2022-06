Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392 o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Laureato in economia e commercio, dipendente del Centro servizi culturali Unnla di Oristano, Sanna nei mesi scorsi aveva aderito al movimento politico dei Riformatori dopo aver militato a lungo in Fortza Paris.

“Mi fa enormemente piacere che i cittadini di Oristano abbiamo creduto nella nostra coalizione e in me e a loro va il mio grazie”, ha dichiarato Massimiliano Sanna che già occupava la poltrona di vicesindaco nella giunta uscente.

I risultati ufficiali ancora non si sa quando arriveranno, viste le gravissime difficoltà nello spoglio, ma il candidato del centrodestra Massimiliano Sanna ha deciso di festeggiare la sua vittoria. Nella sede elettorale di via Cagliari, intorno alle 22.40 ha stappato una bottiglia di spumante insieme ai suoi supporter. Sanna, secondo le elaborazioni del centro destra, ha abbondantemente superato la soglia del 50% dei voti e passa quindi al primo turno diventando sindaco di Oristano.

