Si terrà domani l’udienza di convalida dell’arresto di Fulvio Baule, 40 anni di Ploaghe, responsabile reo confesso del massacro di Porto Torres di sabato sera. L’udienza si terrà in mattinata davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sassari Sergio De Luca. Baule, che dopo qualche ora di fuga si è costituito ammettendo le sue responsabilità, ha ucciso il suocero Basilio Saladdino, 75 anni, poliziotto in pensione che sabato sera era sceso da casa per difendere sua figlia Ilaria quando si era accorto che l’ex genero la stava insultando e spintonando durante la riconsegna dei figli, due gemelli di un anno. Dopo aver massacrato il suocero con l’accetta presa dalla sua macchina, ha colpito anche l’ex suocera e l’ex moglie riducendole in fin vita: entrambe sono ricoverate in condizioni disperate, in coma farmacologico in attesa che i medici decidano il da farsi.

La tragedia, sotto gli occhi dei vicini e soprattutto dei due gemelli, che per tutto il tempo erano nel passeggino e hanno assistito al dramma che si stava consumando. Baule sarà interrogato alla presenza del pubblico ministero Enrica Angioni, e del suo avvocato difensore, Nicola Lucchi, che ha già annunciato la richiesta di una perizia psichiatrica per il suo assistito. Il murator e40enne, che si è costituito dopo qualche ora di fuga dicendo di aver reagito all’aggressione del suocero, è in carcere a Bancali con le accuse di omicidio aggravato e duplice tentato omicidio.

L'articolo Massacro di Porto Torres, domani dal giudice il killer reo confesso proviene da Casteddu On line.