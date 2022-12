Mascotte Disney e cannoni sparaneve: alla Fiera di Cagliari il Villaggio di Babbo Natale

Babbo Natale arriva a Cagliari. Grazie ad un accordo stipulato tra Comune (che ha stanziato 60 mila euro) e Camera di Commercio il Villaggio di Babbo Natale sarà allestito alla Fiera. Apertura l’8 dicembre. Ingresso gratuito. A partire dalle 9, 30 prende il via “Vivi il Natale: i bimbi porranno portare direttamente a Babbo Natale le letterine con le richieste. Troveranno il team dei “Superanimatori” con Elfi, Grinch e il trono magico di babbo Natale e i cannoni sparaneve.

Il trono magico sarà poi spostato in piazza Yenne e nel corso Vittorio Emanuele II. I bambini potranno fare gratis la foto con babbo natale che sarà circondato anche qui dai super animatori come i lampioni magici, gli schiaccianoci e le mascotte Dinsey più amate dai bambini.

“Lo abbiamo fatto per fare respirare l’aria natalizia anche ai bambini che non possono permettersi spese importanti. Non sui paga nessun biglietto, nemmeno degli spettacoli. Ci saranno momenti di attrazione con le mascotte, i giocolieri e trampolieri, la Baby dance e il luna park e i palloncini che verranno donati a tutti i bambini”.