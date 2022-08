Cagliari

Le reazioni al bando da 9 milioni dell’Ares per i Pronto soccorso in difficoltà

Anche Luigi Mascia, presidente regionale del sindacato dei medici ospedalieri Cimo-Fesmed, interviene sulla decisione dell’Ares di pubblicare un bando da 9 milioni di euro per reperire “medici in affitto” da destinare agli 8 Pronto soccorso in maggior affanno in Sardegna.

“Senza i giovani medici laureati, il Servizio Sanitario Nazionale non può reggere l’impatto della pandemia”, spiega Mascia. “I giovani medici sono stati utilizzati nelle USCA, come vaccinatori, nelle case di cura, nelle guardie mediche, ma non negli ospedali, perché la norma nazionale lo impedisce. Visto che il modo di aggirare questa norma è stato trovato, facendoli lavorare con le cooperative, mi chiedo: non avrebbe più senso cambiare la norma nazionale, considerando che in tutta Europa i medici italiani lavorano negli ospedali subito dopo la laurea? Perché questa ottusità, quando tutte le regioni si affidano alle cooperative per far funzionare il loro sistema sanitario?”.

Mascia non è preoccupato solo dalla situazione dei servizi di emergenza: “I giovani medici servono ma in tutte le specialità, non solo nei Pronto soccorso. Facciamoli lavorare, come già si fa nel resto d’Europa, dove fanno le guardie da soli, con un reperibile a casa pronto ad intervenire in caso di necessità. Del resto, nelle case di cura convenzionate con il Servizio sanitario regionale è già così. I giovani delle cooperative non hanno neanche questo supporto, e lavorano in ospedale. Deve cambiare la norma nazionale se vogliamo salvare la sanità italiana”.