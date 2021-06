Mascherine e prodotti contraffatti: due denunce a Cagliari

CAGLIARI. Sequestrati dalla Guardia di finanza quasi 15mila prodotti in vendita, denunciati due commercianti in altrettante circostanze. In un primo intervento, effettuato presso un piccolo emporio, i finanzieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 1.834 prodotti, tra cui 1.450 mascherine chirurgiche con marcatura CE non conforme, 128 capi d’abbigliamento e 256 calzature contraffatte. ll titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato a piede libero alla locale Procura della Repubblica per i reati di contraffazione, ricettazione e frode in commercio.

In un secondo intervento, invece, i Baschi Verdi hanno avvicinato in Via Malta, un cittadino senegalese, il quale ha insospettito i militari perché camminava con uno zaino voluminoso ed una busta di plastica in mano. Il controllo ha consentito di sottoporre a sequestro, nell’immediato, 101 scarpe palesemente contraffatte e riconducibili alle principali case di moda.

Successivamente, individuata l’abitazione del fermato, veniva eseguita una perquisizione locale all’esito della quale venivano rinvenuti e sequestrati ulteriori 12.724 articoli tra cui scarpe, borse, jeans, etichette – riferibili a marchi contraffatti, utili per trasformare i capi “neutri” in prodotti del tutto simili a quelli originali - ed altri accessori e articoli di abbigliamento dei più noti brand, oltre a capi “neutri” pronti per l’apposizione degli adesivi contraffatti L’extracomunitario, titolare di regolare permesso di soggiorno, è stato segnalato a piede libero alla locale Procura della Repubblica per i reati di ricettazione e possesso di prodotti recanti marchi contraffatti. (luciano onnis)