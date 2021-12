Mascherine all’aperto a Cagliari per evitare il rischio di nuove chiusure: ordinanza di Truzzu, ecco le vie coinvolte

Il sindaco Paolo Truzzu, con propria Ordinanza n. 111 del 1.12.2021, ha disposto che è fatto obbligo di indossare la mascherina anche in tutti i luoghi all’aperto, nei seguenti giorni e con i seguenti orari:

dalle ore 16,00 alle 22,00 di venerdì 3 dicembre e dalle 10,00 alle 22,00 di sabato e domenica 4 e 5 dicembre,

dalle ore 16,00 alle 22,00 di martedì 7 dicembre e dalle 10,00 alle 22,00 di mercoledì 8 dicembre,

dalle ore 16,00 alle 22,00 di venerdì 10 dicembre e dalle 10,00 alle 22,00 di sabato e domenica 11 e 12 dicembre,

dalle ore 16,00 alle 22,00 di venerdì 17 dicembre e dalle 10,00 alle 22,00 di ciascun giorno dal 18 al 25 dicembre,

dalle ore 16,00 alle 22,00 di giovedì 30 dicembre e dalle 10,00 del 31 dicembre fino alle ore 02,00 del 1° gennaio 2022, nei quartieri di Marina, Stampace, Villanova, comprese la Piazza Matteotti, la Piazza del Carmine, la Piazza Dettori (compreso Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa), la Piazza San Sepolcro, la Piazza Santa Restituta, la Piazza Savoia, la Piazza Sant’Eulalia, le scalinate della chiesa di Sant’Anna, nel Bastione di Saint Remy, con particolare riferimento al Corso Vittorio Emanuele, al largo Carlo Felice, alla via Roma, alla Piazza Yenne, alla Via Manno, Piazza Costituzione, Via Garibaldi, Piazza Garibaldi, Via Alghero, Via Sonnino, Via Dante, Via Paoli, via Einaudi, via Oristano in tutte le piazze ed aree all’aperto in cui saranno posti in essere i tradizionali festeggiamenti natalizi e di fine anno.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina nel lungomare Poetto dalle ore 9,00 alle ore 14,00 dei giorni del sabato 4, domenica 5, mercoledì 8, sabato 11, domenica 12, sabato 18, domenica 19, venerdì 24, sabato 25, domenica 26, dicembre 2021, sabato 1 e domenica 2 gennaio 2022.

Si precisa che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

I minori di età inferiore ai sei anni

Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi

Le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo

I soggetti che svolgono attività sportiva

“Dobbiamo assolutamente evitare che la Sardegna passi in zona gialla – afferma il sindaco Paolo Truzzu – e far trascorrere alle famiglie cagliaritane e alle attività commerciali un Natale in serenità. I contagi crescono e delle varianti conosciamo poco, per cui è necessario essere molto prudenti e attenti, seguendo le regole che conosciamo bene”.

“Occorre fare dei piccoli sacrifici – prosegue il primo cittadino – soprattutto nei giorni più caldi dello shopping natalizio e nelle zone di maggiore assembramento. D’accordo con Prefettura, Camera di Commercio, Confcommercio, Federalberghi e Confesercenti abbiamo deciso che l’uso delle mascherine sia limitato ad alcune zone e vie ben definite della città, con orari contingentati a seconda dei giorni”.

“In modo tale che – conclude il sindaco – nelle nostre case possano entrare solo pensieri natalizi e non altre spiacevoli conseguenze”.