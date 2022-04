Roma

Nella stessa data cesserà l’obbligo di presentare il Green pass in alcuni contesti

È stata pubblicata l’ordinanza del ministro della Salute che proroga fino al 15 giugno dell’impiego delle mascherine al chiuso, in alcuni ambiti e contesti (puoi leggere qui il documento integrale). Si cambia dal 1° maggio.

Due le situazioni nelle quali vigerà ancora l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2: per l’accesso ai mezzi del trasporto pubblico e per gli spettacoli che si svolgeranno al chiuso.

Questi i mezzi di trasporto sui quali sarà ancora obbligatoria la mascherina Ffp2:

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Le strutture per gli spettacoli dove saranno obbligatorie le mascherine Ffp2 sono sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati. Macsherina obbligatoria anche per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Confermato l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 – per lavoratori, utenti e visitatori – anche nelle strutture sanitarie.

La Ffp2 sarà obbligatoria ancora per le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti e le strutture residenziali elencate all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Sono esenti dall’obbligo di mascherina i bambini di età inferiore ai 6 anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo, e infine le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

Nella stessa data del 1° maggio – lo prevede il decreto dello scorso 17 marzo – decade l’utilizzo del green pass per bar, ristoranti, anche al chiuso; mense e servizi di catering continuativo; spettacoli al chiuso (cinema e teatri) ed eventi sportivi; centri benessere; attività sportive al chiuso; spogliatoi; convegni e congressi; corsi di formazione; centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso; concorsi pubblici; sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò; colloqui visivi in presenza coi detenuti; feste al chiuso e discoteche e mezzi di trasporto.

Venerdì, 29 aprile 2022

