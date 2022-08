Gli studenti potranno entrare in classe solo se senza sintomi , senza febbre e solo con test negativo. Le mascherine Ffp2 solo per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe della malattia, ovvero i fragili. Queste alcune delle “indicazioni strategiche” per l’inizio dell’anno scolastico, calibrate valutando il quadro attuale della diffusione del Covid in Italia.

L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicago le linee guida Covid per il rientro a scuola a settembre. Il documento, che riguarda le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, è stato messo a punto da Iss, con i ministeri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nuove regole da rispettare, quindi, come riporta anche il nostro giornale partner Quotidiano.net.

